Вашингтон, 23 декабря 2019, 16:20 — REGNUM Американский актёр Майкл Б. Джордан стал инвестором компании Andbox, чтобы поддержать создание киберспортивной команды по игре Call of Duty. Об этом 23 декабря сообщил сайт cybersport.ru.
Сообщается, что Джордан — большой фанат франшизы Call of Duty. Первая игра новой киберспортивной команды состоится в 2020 году.
Напомним, Майкл Б. Джордан принимал участие в съёмках трейлера игры Call of Duty: Black Ops III. Вместе с ним в ролике снялись Кара Делевинь и Маршон Линч.
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