Волгоград, , 15:45 — REGNUM Сектор по прыжкам с шестом, оснащённый оборудованием европейского уровня, обустраивают на стадионе «Зенит» в Волгограде. Дополнительное оснащение объекта происходит в соответствии с концепцией наследия Чемпионата мира по футболу и на средства федерального бюджета, сообщили 23 декабря в пресс-службе мэрии.

Кроме сектора для прыжков с шестом спорткомплекс получил комплект инвентаря для занятий бегом с барьерами, спортивной ходьбой, прыжками в длину и высоту, а также другими видами легкой атлетики — всего более 20 наименований спортивных снарядов. Уже функционирует специализированная площадка для занятий воркаутом, состоящая из девяти снарядов, и мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

На стадионе «Зенит» могут ежедневно бесплатно тренироваться до двух тысяч человек.