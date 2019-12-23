Махачкала, , 15:40 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом. У чемпиона UFC в легком весе родился сын, пишет Sportbox.ru

Напомним, 31-летний спортсмен и его жена Патимат уже воспитывают четырехлетнюю дочь Фатиму и двухлетнего сына Магомеда. Имя новорожденного пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Хабиб Нурмагомедов готовится в третий раз защитить свой титул чемпиона UFC в легком весе, завоеванный в апреле 2018 года. Сделать это на сей раз придется 19 апреля в Нью-Йорке в поединке против американца Тони Фергюсона.

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