Владивосток, , 15:30 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» одержало победу в гостях над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Торпедо» шайбы забросили форварды Антон Шенфельд, Тай Ратти, Михаил Смолин, оформивший дубль, и защитник Артём Аляев.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 16-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 44 очка после 38 матчей. «Торпедо» идёт на 12-м месте, на его счету 46 очков после 41 игры.

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