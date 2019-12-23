Хабаровск, , 15:24 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

К середине второго периода хоккеисты «Динамо» забросили три шайбы. Отличились нападающие Франсис Паре, Иван Дроздов и защитник Марк-Андре Граньяни.

Однако в третьем периоде «Амур» смог переломить ход матча и совершить камбэк, отправив в ворота соперников четыре шайбы. Дубль оформил форвард Гинек Зогорна, по одному голу забили Максим Игнатович и Владислав Ушенин.

На сегодняшний день «Амур» занимает 20-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 35 очков после 38 матчей. «Динамо» идёт на 23-м месте, на его счету 28 очков после 40 игр.