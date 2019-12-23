Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» намерены попасть в еврокубки. Об этом заявил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.

«Ещё никто себе ничего [имеется ввиду место в турнирной таблице] не обеспечил. Вся борьба в РПЛ [Российской премьер-лиге] впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки. Конечно, для нас это [попадание в еврокубки] первоочередная задача», — сказал футболист в интервью «Известиям».

ИА REGNUM напоминает, что попасть в еврокубки по итогам сезона 2019/20 хотят не только футболисты, но и тренерский штаб «Ростова». Так, например, наставник жёлто-синих Валерий Карпин не раз заявлял, что команда намерена бороться за каждое очко в предстоящем чемпионате России и бороться за еврокубки.