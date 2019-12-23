Уфа, , 15:14 — REGNUM «Спортивную школу олимпийского резерва № 4» в Уфе переименуют в школу бокса имени Николая Валуева. Об этом 23 декабря сообщил спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев на своей странице в социальной сети.

По его словам, школу бокса в Уфе планируют открыть вместо спортивной школы олимпийского резерва № 4, расположенной на проспекте Октября, 84/4.

Согласно документу, опубликованному на странице Николая Валуева в социальной сети, спортивный объект будет передан из собственности города Уфы в государственную собственность Башкирии. Впоследствии учредителем школы бокса будет республиканское министерство спорта.

Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров предлагал разместить школу бокса Николая Валуева в Центре спортивной подготовки в микрорайоне Затон.

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