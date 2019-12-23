Арнем, Нидерланды, , 14:55 — REGNUM Японский футболист Кейсуке Хонда покинул голландский «Витесс». Об этом 23 декабря сообщается на сайте клуба.

Хонда ушёл из «Витесса» вслед за российским тренером Леонидом Слуцким, который в конце ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера.

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"Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что не больше должен играть здесь», — сказал Хонда.

Клуб поблагодарил 33-летнего полузащитника за игру и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Хонда стал игроком «Витесса» в начале ноября. В составе команды он сыграл в четырёх матчах чемпионата Нидерландов, три из которых в основном составе, и не отметился результативными действиями.

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