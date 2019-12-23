Доха, , 14:38 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) не позволила футболистам «Ливерпуля» отпраздновать победу на клубном чемпионате мира вместе со своими болельщиками. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после празднования на поле игроки «Ливерпуля» и главный тренер Юрген Клопп решили подойти к своим болельщикам, которые приехали в Катар поддержать команду. Но когда они попытались выйти на беговую дорожку стадиона представители ФИФА преградили им путь, заявив, что нужно соблюдать безопасность.

В «Ливерпуле» заявили, что возмущены таким решением ФИФА, и назвали его абсурдным и нелепым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. В финале команда Клоппа обыграла бразильский «Фламенго» со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил форвард Роберто Фирмино.

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