Караганда, Казахстан, , 14:15 — REGNUM В общекомандном зачете на международном турнире по рукопашному бою памяти чемпиона мира Руслана Муканова команда Киргизии заняла третье место, сообщили в федерации по рукопашному бою республики.

Сборную Киргизии на соревнованиях представляли 10 спортсменов под руководством Малика Хихи. В весовой категории до 46 кг первое место занял Селим Усупов. Золото также досталось Алмазбеку уулу Чынгызхану, который выступал в категории до 65 кг.

Отметим, 21−22 декабря в Караганде прошли международные соревнования по рукопашному бою. В турнире приняли участие 250 спортсменов из Казахстана, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана.

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