Москва, , 13:55 — REGNUM Лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан игрок казахстанского «Барыса» Корбэн Найт. Об этом 23 декабря сообщается на сайте лиги.

Найт набрал шесть очков в трех матчах, что стало лучшим результатом недели. На его счету три заброшенные шайбы и три результативные передачи.

Лучшим защитником стал Яков Рылов из московского «Спартака». Он набрал 5 (1+4) очков и вместе с командой одержал три победы в трёх играх.

Лучшим вратарем недели признан Илья Сорокин (ЦСКА), который в пятый раз в сезоне сыграл на ноль. При этом он пропустил одну шайбу за два матча.

Лучшим новичком недели стал Аким Тришин («Спартак»). 20-летний защитник забросил свою первую шайбу в КХЛ.

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