Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Ростов» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов претендует на звание лучшего футболиста Азии — 2019. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, нападающий попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia.

В список включены 24 футболиста, в том числе именитые Такуми Минамино («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай).

Победителя выберут представители спортивных изданий Азии. Однако к премии «Футболист года в Азии», которую присуждает Азиатская конфедерация футбола, данный конкурс отношения не имеет.