Ашхабад, , 12:58 — REGNUM Сборная Туркмении по футзалу со счетом 6:2 победила команду Боснии и Герцеговины на проходящем в городе Пореч в Хорватии международном турнире Futsal Week Winter Cup, передает «Информационный портал Туркменистана».

Мячи в ворота боснийской команды забили Мулькаман Аннагулыев, Гурбангельды Сахедов, Алламурад Курбанов, Абдулла Курбаннепесов и Мурад Аннаев.

Отмечается, что следующим соперником туркменских спортсменов станет сборная Черногории.

В турнире Futsal Week Winter Cup принимают участие пять команд, представляющих Китай, Туркмению, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Сан-Марино.