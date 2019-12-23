Лозанна, Швейцария, , 12:50 — REGNUM Все участники шахматного турнира претендентов, который пройдёт в 2020 году, определены. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

Всего в турнире примут участие восемь претендентов. Последним прошедшим отбор стал голландский шахматист Аниш Гири, который квалифицировался на турнир по рейтингу.

Отметим, что на турнире сыграют три российских шахматиста — Александр Грищук и Ян Непомнящий, занявшие первые два места в серии Гран-при FIDE, а также Кирилл Алексеенко, получивший специальное приглашение, которое должно быть подтверждено.

Кроме того, в турнире претендентов примут участие американец Фабиано Каруана как участник матча за шахматную корону 2018 года, представитель Азербайджана Теймур Раджабов, а также два китайских шахматиста Дин Лижэнь и Ван Хао.

Напомним, турнир претендентов пройдет с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

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