Детройт, США, , 12:31 — REGNUM 23 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Национальной хоккейной лиги культовая команда из «оригинальной шестерки» «Детройт Ред Уингз» приняла на своём льду «Аризону Койотис». Встреча прошла при 19 с половиной тысячах болельщиков на трибунах «Литл Сизарс Арены» и завершилась разгромной победой гостей с перевесом в три шайбы — 5:2.

Погрязший в долгой перестройке, некогда мощный и грозный «Детройт» опять с крахом провалился. Поражение в матче против «Аризоны», чьё недавнее прошлое напоминает то, что сейчас творится с «красными крыльями», стало четвёртым к ряду для детройтской команды. В текущий момент, да и на протяжении всего сезона, подопечные Джеффа Блэшилла находятся на самом дне турнирной таблицы, а их перспективы подняться в зону плей-офф с каждым матчем всё больше приравниваются к нулю. За последние три сезона команда успела превратиться из постоянного участника плей-офф в аутсайдера. Во многом это было определено уходом двух возрастных лидеров «Ред Уингз» — шведа Хенрика Зеттерберга и россиянина Павла Дацюка, которые провели 13 совместных сезонов и на которых, собственно, держалась практически вся атакующая мощь клуба.

За первые два периода в ворота «Детройта» влетело три безответных шайбы, к которым в начале заключительной 20-минутки добавился дебютный гол Тейлор Холла за «Аризону». Нападающий недавно был выменян в «Аризону» из стана «Девилз» и за первые матчи набрал 3 (1+2) результативных очка.

В середине периода «Детройт» смог временно перенять инициативу, размочив счёт двумя голами в исполнении Филипа Задины и Тайлера Бертуцци. Но расслабившаяся «Аризона» вовремя вернулась в игру и установила преимущество в три шайбы — 5:2.

На данный момент «Детройт» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 21 результативный балл за 38 игр. Тем временем «Аризона», наоборот, переживает период своего взлёта, занимая восьмую строчку в том же рейтинге. На счету «койотов» 46 очков за 38 матчей чемпионата.