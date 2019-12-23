Торонто, Канада, 23 декабря 2019, 12:08 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 110:107.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 результативных передач.
В составе «Далласа» наибольшую результативность показал Джейлен Брансон, на счету которого 21 очко.
На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 50 очков после 29 матчей.
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