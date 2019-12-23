Нью-Йорк, США, , 11:58 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер, ещё по шайбе забросили Филип Хитил, Бретт Хауден и Мика Зибанежад. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В составе «Анахайма» единственный точный бросок исполнил форвард Сэм Стил.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 38 очков после 35 матчей. «Анахайм» идёт на 27-м месте с 34 очками после 37 игр.

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