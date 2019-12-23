Москва, , 11:06 — REGNUM Россия гордится результатами своих спортсменов на зимних Сурдлимпийских играх 2019 года. Об этом 23 декабря заявил министр спорта РФ Павел Колобков во время церемонии награждения.

«Россия гордится вашими результатами. Выступление на этих Играх — пик вашей карьеры», — сказал Колобков.

Он добавил, что команда выиграла 50 медалей, а золотых наград было взято в два раза больше, чем на домашних Играх в Ханты-Мансийске.

Отметим, что соревнования прошли в итальянских городах Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва с 12 по 21 декабря. Сборная России стала победителем медального зачёта, взяв 50 медалей — 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. Второй стала сборная Италии (5−0-2), третьей — сборная Украины (4−4-3).

Добавим, что Сурдлимпийские игры представляют собой соревнования для людей с нарушением слуха и проводятся Международным комитетом спорта глухих.

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