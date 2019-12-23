Москва, 23 декабря 2019, 10:59 — REGNUM Российский теннисист Алексей Ватутин поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 23 декабря опубликована на сайте организации.
Ватутин поднялся с 213-й на 212-ю строчку. Лучшим из российских теннисистов по-прежнему является Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира.
Карен Хачанов находится на 17-й строчке мирового рейтинга, Андрей Рублёв — на 23-й, Евгений Донской — на 112-й.
В первой десятке изменений не произошло.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
- Новак Джокович (Сербия) — 9145.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
- Доминик Тим (Австрия) — 5825.
- Даниил Медведев (Россия) — 5705.
- Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
- Александр Зверев (Германия) — 3345.
- Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
- Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
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