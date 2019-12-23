Москва, , 10:26 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на семь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 23 декабря опубликована на сайте организации.

Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку после победы на турнире в Лиможе (Бельгия). В финале соревнований она выиграла у белорусской теннисистки Анастасии Саснович.

Среди российских теннисисток Александрова стала второй. Выше неё располагается только Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-е место в рейтинге.

В первой десятке изменений не произошло.