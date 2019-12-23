Москва, 23 декабря 2019, 10:26 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на семь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 23 декабря опубликована на сайте организации.

Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку после победы на турнире в Лиможе (Бельгия). В финале соревнований она выиграла у белорусской теннисистки Анастасии Саснович.

Среди российских теннисисток Александрова стала второй. Выше неё располагается только Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-е место в рейтинге.

В первой десятке изменений не произошло.

  1. Эшли Барти (Австралия) — 7851.
  2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
  3. Наоми Осака (Япония) — 5496.
  4. Симона Халеп (Румыния) — 5462.
  5. Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
  6. Элина Свитолина (Украина) — 5075.
  7. Петра Квитова (Чехия) — 4776.
  8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
  9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
  10. Серена Уильямс (США) — 3935.