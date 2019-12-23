Москва, 23 декабря 2019, 10:26 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на семь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 23 декабря опубликована на сайте организации.
Александрова поднялась с 42-й на 35-ю строчку после победы на турнире в Лиможе (Бельгия). В финале соревнований она выиграла у белорусской теннисистки Анастасии Саснович.
Среди российских теннисисток Александрова стала второй. Выше неё располагается только Анастасия Павлюченкова, которая занимает 31-е место в рейтинге.
В первой десятке изменений не произошло.
- Эшли Барти (Австралия) — 7851.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
- Наоми Осака (Япония) — 5496.
- Симона Халеп (Румыния) — 5462.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
- Элина Свитолина (Украина) — 5075.
- Петра Квитова (Чехия) — 4776.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
- Серена Уильямс (США) — 3935.