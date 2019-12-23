Якутск, 23 декабря 2019, 10:25 — REGNUM Известный якутский спортсмен, трёхкратный чемпион Игр Дыгына (национальное многоборье), мастер спорта республики по мас-рестлингу и якутским прыжкам Иннокентий Макаров бросил вызов главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

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Он записал обращение в социальных сетях, в котором предложил Кадырову встретиться на помосте мас-рестлинга и выявить сильнейшего.

https://www.instagram.com/p/B6ZnBOHIBFU/

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Кадыров бросил вызов бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко на поединок по правилам бокса или ММА.