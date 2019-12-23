Оклахома-сити, США, , 09:40 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, набравший 32 очка. Кроме того Деннис Шрёдер, набрал 28 очков.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, на счету которого 18 очков.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА, имея в активе 44 очка после 29 матчей.

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