Бостон, США, 23 декабря 2019, 09:34 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:93.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов.
В составе «Денвера» наибольшую результативность показал защитник Девонте Грэм, на счету которого 23 очка.
На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, имея в активе 47 очков после 27 матчей.
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