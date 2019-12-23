Бостон, США, , 09:34 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:93.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал защитник Девонте Грэм, на счету которого 23 очка.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, имея в активе 47 очков после 27 матчей.

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