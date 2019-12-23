Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Пол Миллсэп, на счету которого 21 очко.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице НБА, имея в активе 54 очка после 30 матчей.

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