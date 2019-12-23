Милуоки, США, , 09:25 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:89.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Уэсли Мэтьюс, набравший 19 очков. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Домантас Сабонис, на счету которого 19 очков и 18 подборов.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 58 очков после 31 матча. Ближайший преследователь «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на втором месте с 54 очками.

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