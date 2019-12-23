Сан-Хосе, США, , 08:57 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Пол Штястны, Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Российский форвард Валентин Зыков отметился результативной передачей.

В составе «Сан-Хосе» единственный точный бросок исполнил форвард Логан Кутюр.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 38 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 27-м месте с 34 очками после 37 игр.

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