Даллас, США, , 08:42 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Эндрю Манджапане, Мэттью Ткачук, Шон Монахан, Микаэль Баклунд и Дерек Райан. У «Далласа» единственный точный бросок на счету российского форварда Дениса Гурьянова.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 43 очка после 38 матчей. «Даллас» идёт на 11-м месте с 44 очками после 38 игр.

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