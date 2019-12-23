Глендейл, США, , 08:34 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Клейтон Келлер. Ещё по шайбе забросили Карл Сёдерберг, Тейлор Холл и Кристиан Дворак.

В составе «Детройт» точными бросками отметились форварды Филип Задина и Тайлер Бертуцци.

На сегодняшний день «Аризона» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 46 очков после 38 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 21 очком после 38 игр.

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