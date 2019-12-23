Рим, , 08:25 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 29-й минуте счёт открыл в середине первого тайма Хамед Траоре после передачи Мануэля Локателли. «Наполи» восстановил равновесие на 57-й минуте благодаря голу Маркеса Аллана с передачи Петра Зелиньски. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Элифа Элмаса в добавленное время.

Эта победа стала первой для «Наполи» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо.

На сегодняшний день «Кальяри» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 28 очков после 14 туров. «Сампдория» идёт на 17-м месте с 12 очками.

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