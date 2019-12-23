Эр-Рияд, , 06:36 — REGNUM 22 декабря на «Стадионе университета имени Короля Сауда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) между командами «Ювентус» и «Лацио» был разыгран Суперкубок Италии 2019. Игра завершилась волевой победой «орлят».

Гол 27-летнего вингера Луиса Альберто на 17-й минуте стал для футболиста 4-м мячом во всех турнирах (3 — Серия А, 1 — Суперкубок Италии).

MVP противостояния с оценкой 8.33 был признан опытный боснийский хавбэк Сенад Лулич, отличившийся забитым мячом, совершивший 3 отбора и 1 успешную обводку и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач полузащитника составила 70%.

Статистика матча («Ювентус"/"Лацио»)

Удары 16/16

Удары в створ 4/9

Владение мячом 65%/35%

Фолы 13/13

Угловые 5/5

Оценки WhoScored 6.44/7.06

Составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Бонуччи, Демирал, Сандро, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Дибала, Роналду, Игуаин.

Запас: де Лигт, Рэмзи (↑ 66), Коста (↑ 76), Данило, Пьяца, Куадрадо (↑ 55), Джан, Ругани, Рабио, Пинсольо, Бернандески, Буффон.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Корреа, Иммобиле.

Запас: Габаррон, Бериша, Баштуш, Пароло (↑ 66), Кайседо (↑ 82), Хони, Гуэррьери, Прото, Андерсон, Катальди (↑ 64), Адеканье, Марушич.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Алессандро Костанцо | Джорджио Перетти.

Желтые карточки: Матуиди — 9, Лейва — 34, Бентанкур — 48, Альберто — 58, Катальди — 90.

Красные карточки: Бентанкур — 90.

Забитые мячи: Луис Альберто (Сергей Милинкович-Савич) 17 — 0:1, Пауло Дибала 45 — 1:1, Сенад Лулич (Марко Пароло) 73 — 1:2, Данило Катальди 90 — 1:3.