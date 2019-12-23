Лондон, , 06:35 — REGNUM 22 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне между командами «Тоттенхэм» и «Челси» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

Лучшим игроком встречи с оценкой 9.11 был признан бразильский вингер Виллиан, отличившийся дублем, совершивший 3 обводки и 1 успешный отбор и подавший 5 корнеров. Точность передач футболиста составила 91%.

«Челси» одержал 10-ю победу в сезоне, набрал 32 очка и укрепился на 4-й позиции. «Тоттенхэм» с 26-ю баллами по итогам тура опустился на 7-е место.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Челси»)

Удары 5/11

Удары в створ 0/3

Владение мячом 46%/54%

Нарушения 7/12

Угловые 3/5

Оценки WhoScored 6.22/6.92

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Сон, Дайер, Сиссоко, Алли, Моура, Кейн.

Запас: Роуз (↑ 74), Винкс, Ворм, Ло Чельсо, Фойт, Эриксен (↑ 46), Ндомбеле (↑ 74).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Рюдигер, Алонсо, Томори, Канте, Ковачич, Аспиликуэта, Виллиан, Абрахам, Маунт.

Запас: Кристенсен, Жоржиньо (↑ 68), Кабальеро, Хадсон-Одои, Пулишич, Батшуайи (↑ 80), Джеймс (↑ 80).

Главный тренер: Фрэнк Лемпард.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Андре Марринер.

Желтые карточки: Зума — 31, Алли — 43, Ковачич — 43, Гадзанига — 45, Сиссоко — 58, Алдервейрелд — 67, Рюдигер — 78.

Красные карточки: Сон — 62.

Забитые мячи: Виллиан (Матео Ковачич) 12 — 0:1, Виллиан (пенальти) 45 — 0:2.