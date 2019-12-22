Лондон, , 16:03 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» интересуется бельгийским форвардом «Наполи» и национальной сборной своей страны Дрисом Мертенсом. Об этом 22 декабря сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство лондонской команды хотело бы приобрести 32-летнего футболиста уже в ближайшее трансферное окно.

Также ранее стало известно, что игрок и руководство «Наполи» не смогли договориться о продлении его контракта, так как клуб предлагал двухлетний контракт с годовой зарплатой € 3 млн, а Мертенс хотел четырёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн.

Ввиду этого, отмечается, что руководство неаполитанского клуба готово рассмотреть вариант с продажей футболиста в случае, если не удастся договориться о продлении его соглашения.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Мертенс может летом 2020 года перейти в миланский «Интер» после окончания действия его нынешнего контракта.