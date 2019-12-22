Мюнхен, Германия, , 15:57 — REGNUM Исполняющий обязанности главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ханс-Дитер Флик останется на этом посту как минимум до конца сезона. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что руководство мюнхенского клуба приняло такое решение после победы «Баварии» в семнадцатом туре Бундеслиги над командой Вольфсбург.

«Мы очень довольны работой Флика. Под его руководством мы добились исторического результата, победив во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов, также мы смогли вернуться в борьбу за лидерство в чемпионате Германии», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.

Также он заявил, что убежден в том, что в следующем году мюнхенский клуб продолжит играть также эффектно и успешно, как он делал это в последнее время.

Отметим, Ханс-Дитер Флик сменил на посту главного тренера «Баварии» Нико Ковача, который был с него уволен за проигрыш франкфуртской команде «Айнтрахт» (1:5). Под руководством Флика команды сыграла десять матчей и восьми из них одержала победы.