Анси, Франция, , 15:20 — REGNUM Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем в масс-старте на дистанции 15 км у мужчин на третьем этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, проходящему в Анси.

Победный результат норвежского спортсмена составил 41 минуту 36,3 секунды при одном промахе по ходу дистанции.

Второе место занял представитель Франции Эмильен Жакли, который финишировал с отставанием +42,1 секунды при одном промахе. Третьим стал ещё один норвежский спортсмен и брат победителя — Тарьей Бё, чей результат составил +51,8 секунды отставания от лидера также при одном промахе.

Российские спортсмены не смогли войти в лучшую десятку.

Отметим, следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 9 по 12 января 2020 года в Оберхофе.

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