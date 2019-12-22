Доха, , 15:17 — REGNUM Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль». Об этом 22 декабря сообщает Al Kass.

По данным источника, два клуба договорились о переходе 33-летнего футболиста в катарскую команду и в настоящее время игрок проходит медицинский осмотр в одной из частных клиник для спортсменов в Дохе.

Отметим, Марио Манджукич не сыграл в составе «Ювентуса» ни одного матча в нынешнем сезоне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Марио Мандужкич может в скором времени сменить итальянский чемпионат на катарский.