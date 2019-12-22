Москва, , 14:34 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко 23 декабря прибудет в Японию перед поединком с представителем США Куинтоном Джексоном. Об этом сообщили в команде бойца.

«Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря», — приводит ТАСС слова представителя команды российского бойца.

Отметим, бой между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном состоится 29 декабря в рамках турнира Bellator.

Напомним, в настоящее время в активе 43-летнего Федора Емельяненко 35 побед при 6 поражениях в ММА и одном несостоявшемся поединке. На счету 41-летнего Куинтона Джексона, являющегося бывшим обладателем пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 38 побед при 13 проигрышах.