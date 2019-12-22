Дортмунд, Германия, , 14:36 — REGNUM Британский полузащитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Джейдон Санчо может в предстоящее зимнее трансферное окно перейти в лондонскую команду «Челси». Об этом 22 декабря сообщает The Sun.

По данным источника, «Боруссия» намерена получить от продажи 19-летнего футболиста не менее £ 100 млн (€ 117,3 млн).

При этом издание высказывает мнение, что с помощью данного приобретения главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет компенсировать команде потерю бельгийского защитник Эдена Азара, который в июне текущего года перешёл в мадридский «Реал».

Кроме этого, сообщается, что руководство «Челси» готово провести сделку покупку Санчо уже в январе следующего года, однако планирует оставить его в его нынешнем клубе до конца текущего сезона на правах аренды.

Отметим, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо сыграл за «Боруссию» в 15 матчах немецкой Бундеслиги и отметился в них 9 мячами и 9 результативными передачами.