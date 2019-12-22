Москва, , 14:35 — REGNUM Российский боксер Денис Лебедев может провести ещё один бой до окончания своей профессиональной карьеры. Такое мнение 22 декабря высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Если он (Лебедев) лучше подготовится, то может еще вернуться на ринг. Если он решит завершить карьеру, то это его решение, мы же всегда поддерживаем наших спортсменов», — приводит ТАСС слова генсека Федерации бокса России.

Также он отметил, что, хотя и печально, что российский боксер проиграл решением судей, однако он максимально выложился на ринге.

«Что касается боя, то Мчуну был лучше готов, поэтому и одержал победу», — рассказал Кремлёв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Российский боксер Денис Лебедев проиграл представителю Южной Африки Табисо Мчуну единогласным решением судей в бою, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.