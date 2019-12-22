Лондон, , 14:36 — REGNUM Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моруинью рассказал, что руководство клуба не намерено покупать новых игроков во время зимнего трансферного окна.

«Мне не нужны новые футболисты в январе», — приводит слова Моруинью Sky Sport.

Также он подчеркнул, что знает, что руководство «Тоттенхэма» не намерено тратить много денег на приобретения в январе, однако ему об этом сразу сообщили он рад, что узнал о планах клуба.

«Мне нравится, что здесь нет никаких сюрпризов. Мне не нужно £ 300 млн для приобретений в зимнее трансферное окно», — отметил главный тренер «Тоттенхэма».

Отметим, матча восемнадцатого тура английской Премьер-лиги между лондонскими командами «Тоттенхэм» и «Челси» пройдет позднее 22 декабря и начнется в 19:30 мск.