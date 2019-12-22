Москва, , 13:23 — REGNUM Футбольный агент Вадим Шипнев, который представляет интересы хавбека московского футбольного клуба «Локомотив» Алексея Миранчука, дал свой комментарий на тему информации о том, что его клиентом заинтересовалась команда «Манчестер Сити».

«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Шипнева в ответ на просьбу дать свой комментарий об интерес «МЮ» к его подопечному.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком московской команды «Локомотив» Алексеем Миранчуком и может заплатить за его переход €40 млн