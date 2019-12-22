Манчестер, Великобритания, , 13:18 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком московской команды «Локомотив» Алексеем Миранчуком. Об этом 22 декабря сообщает Tuttomercato.

По информации источника, манчестерский клуб готов предложить руководству «Локомотива» €40 млн за 24-летнего футболиста.

Также сообщается об интересе к игроку со стороны таких клубов как туринский «Ювентус», «Милан» и римский «Лацио».

Отметим, Алексей Миранчук играет за московский «Локомотив» с 2013 года и за это время один раз стал чемпионом России и три раза — обладателем Кубка России. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 21 матче и отметился в них девятью мячами и четырьмя голевыми передачами.