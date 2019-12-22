Москва, , 13:08 — REGNUM Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлёв выразил готовность организовать поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, эту инициативу поддерживаю», — приводит слова Кремлёва Sport24.

Также он отметил, что данный поединок надо проводить по правилам бокса, тем более что Рамзан Кадыров занимался данным видом спорта и любит его.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец MMA Александр Емельяненко заинтересовался вызовом на поединок со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его флешмобом на своей странице в Instagram.