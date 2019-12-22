Питтсбург, США, , 12:12 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился одной результативной передаче в выездном матче регулярного чемпионата лиги с командной «Ванкувер Кэнакс» (4:1 в пользу «Ванкувера») и этим набрал 1033-е очко в НХЛ, выйдя на чистое третье место среди наиболее результативных российских хоккеистов лиги.

Теперь на счету Малкина стало 400 шайб и 633 результативные передачи, что позволило ему обогнать Александра Могильного, в активе которого 1032 (473 шайбы + 559 результативных передач) очка.

Лидирует в этом списке российский капитан команды «Вашингтон Кэпитлаз» Александр Овечкин с 1246 (680 шайб + 566 результативных передач) очков, вторым идет Сергей Федоров с 1179 (483 шайб + 696 результативных передач) очками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» дома уверенно обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1.