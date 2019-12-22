Сакраменто, США, , 12:11 — REGNUM Американский боксер Джермелл Чарло оказался сильнее в поединке со своим соотечественником Тони Харрисоном за титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совет (WBC) в первом среднем весе. Бой проходил в Онтарио (штат Калифорния, США).

Чарло отправил своего оппонента в нокдаун уже во втором раунде, однако Харрисон смог встать и продолжить бой практически на равных. И только в одиннадцатом раунде Чарло смог навязать противник свою тактику и снова дважды отправить его в нокдаун. Причем после второго он не дал Харрисону восстановиться и, прижав его к канатам, наносил практически безответные удары, пока рефери не остановил бой.

Отметим, по итогам поединка Джермелл Чарло смог вернуть себе титул чемпиона мир по версии WBC) в первом среднем весе, который Харрисон отобрал у него год назад.