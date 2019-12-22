Портленд, США, , 10:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой хозяев со счетом 113:106.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс, набравший 33 очка за игру.

Самым результативным у «Портленда» оказался разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который набрал 29 очков в матче. Ещё 26 очков принес «Блэйзерс» защитник Си Джей Макколлум.

Отметим, это пятая победа «Портленда» за последние семь игр нынешнего сезона НБА. Для «Миннесоты» это поражение стало десятым подряд.