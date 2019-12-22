Оттава, , 10:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл в серии послематчевых буллитов хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4.

У «Флайерз» голы забили Кевин Хейз (4-я минута в большинстве), оформивший в матче дубль Джеймс ван Римсдайк (22-я и 42-я) и Якуб Ворачек (40-я).

В составе «Сенаторз» шайбы на счету оформившего в матче дубль Тайлера Энниса (27-я, 50-я), Марка Боровецки (27-я) и Энтони Дюклера (39-я в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов гости оказались удачливее. Победный бросок записал на свой счет Шон Кутюрье.

Отметим, по итогам встречи «Филадельфия» набрала 45 очков и занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Оттавы» в активе 34 очка и четырнадцатое место там же.