Финикс , США, , 10:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» уверенно переиграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра проходила на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 125:139.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал в матче 47 очков. Его коллега по команде — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, записал в свой актив 30 очков за игру.

У «Финикса» самым результативным оказался лёгкий форвард Келли Убре, набравший в матче 26 очков.

Отметим, это пятая победа «Хьюстона» в последних семи матчах нынешнего сезона НБА. Для «Финикса» данное поражение стало шестым подряд.