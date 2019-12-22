Мемфис, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счётом 119:115 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Кингз» Харрисон Барнс, который смог набрать за игру 26 очков. Ещё 22 очка принес «Сакраменто» разыгрывающий Де'Аарон Фокс.

У «Гриззлис» самым результативным оказался форвард Джарен Джексон, набравший за игру 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» примет у себя 24 декабря команду «Хьюстон Рокетс», а «Мемфис» 27 декабря на выезде сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».