Ванкувер, Канада, , 10:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отличились Джейк Виртанен (16-я минута в большинстве), Джей Ти Миллер (18-я в большинстве), Эллиас Петтерссон (37-я) и Брок Бёзер (55-я),

Единственный гол «Питтсбурга» записал в свой актив Джейк Гюнцель, отличившийся в большинстве на 37 — минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Ванкувера» 40 очков, что позволяет команде занимать десятую строку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Питтсбурга» 46 очков и пятое место на Востоке.