Сан-Антонио, США, , 10:04 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 109:134 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал за игру 26 очков. Ещё 21 очко принес клуб его коллега центровой Монтрезл Харрелл.

У «Сан-Антонио» наиболее результативным игроком встречи стал защитник Демар Дерозан, в активе которого 24 очка за игру.

Отметим, эта победа стала пятой для «Клипперс» за последние семь игр нового сезона НБА. Для «Сан-Антонио» данное поражение стало третьим за последние семь матчей.